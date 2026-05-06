L’assessore ha spiegato che nel sistema di gestione delle domande per i centri estivi comunali si è verificato un problema tecnico. Nonostante ciò, più di 5.000 persone sono riuscite a completare la procedura senza difficoltà. Attualmente, le domande di 150 famiglie sono in attesa di essere inserite nella graduatoria, mentre gli esperti informatici stanno intervenendo per risolvere le criticità legate ai codici.

Bologna, 6 maggio 2026 – Il pasticcio si tinge di giallo: le 150 domande per i centri estivi comunali 3-11 anni che fine faranno? Al momento stanno nel limbo, gli informatici sono al lavoro per capire come inserire in graduatoria le famiglie che hanno avuto problemi con il codice. Non sono dentro e non sono fuori. Chi lo sa. Qual è stato il problema per le 150 domande non andate a buon fine . “Si è capito qual è il problema e il settore Agenda digitale sta cercando delle soluzioni” spiega l'assessore alla Scuola, Daniele Ara. Con tutte le famiglie interessate “siamo in contatto", rivela Ara, ma come si farà a risolvere la situazione "non sono in grado adesso di dirlo, stiamo analizzando il problema".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos entri estivi, l’assessore Ara: “C’è stato un baco nel sistema, ma oltre 5.000 persone hanno concluso velocemente la domanda”

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