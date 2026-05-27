Auto sportiva in fiamme a Pettenasco | l' intervento dei vigili del fuoco in viale Roma

Notizia in breve

Alle 18 di ieri, una vettura sportiva ha preso fuoco in viale Roma a Pettenasco. I vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme. La macchina, completamente avvolta dalle fiamme, è stata successivamente messa sotto controllo e spenta. Nessuna informazione è disponibile sull’identità del proprietario o sulle cause dell’incendio.