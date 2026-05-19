Auto in fiamme a Milazzo intervento dei vigili del fuoco in via Montecastro

Questa mattina a Milazzo, intorno alle 9, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montecastro per spegnere un incendio che aveva coinvolto un’autovettura. L’auto si trovava lungo la strada e, dopo l’arrivo dei soccorritori, è stata messa sotto controllo. Non sono stati riportati feriti o altri danni a persone o proprietà nelle vicinanze. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

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Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, intorno alle ore 9, nel territorio comunale di Milazzo, in via Montecastro, per l’incendio di un’autovettura. Le operazioni di spegnimento e di successiva messa in sicurezza dell’area sono state effettuate dalla squadra del Distaccamento di Milazzo, intervenuta con APS e pick-up dotato di modulo attrezzato. L’intervento si è concluso rapidamente e non si registrano danni a persone né conseguenze per l’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Auto in fiamme a Milazzo, intervento dei vigili del fuoco in via Montecastro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Strage di Capodanno in Svizzera: LIncendio del Crans-Montana Sullo stesso argomento Auto in fiamme all’alba: intervento dei Vigili del FuocoTempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione nella prima mattinata di oggi nel comune di Grottolella, dove un’autovettura parcheggiata... Terni, auto in fiamme in zona Valleantica: intervento dei Vigili del FuocoIl conducente si è accorto del problema mentre era alla guida: dal vano motore hanno iniziato a fuoriuscire prima del fumo e poi le fiamme Attimi di... Auto in fiamme sulla A21: Intervento dei vigili del fuoco di Asti e Chieri x.com Auto gpl in fiamme in tangenziale: strada chiusa e traffico in tiltL'incendio è divampato a bordo di una Fiat Panda all'altezza della rampa di accesso del tratto urbano dell'A24 ... romatoday.it Auto in fiamme sulla provinciale 142 a Pontirolo Nuovo: nessun ferito - FotoI pompieri in azione nella giornata di domenica 17 maggio sulla provinciale 142: auto in fiamme ma nessun ferito. ecodibergamo.it