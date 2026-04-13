Sabato sera, un furto si è verificato nel ristorante Rinaldi, anche se il locale era molto frequentato. I ladri sono penetrati nella dispensa situata al piano interrato, riuscendo a sottrarre attrezzature e carni per un valore superiore ai 20.000 euro. L’incidente si è verificato durante un’ora di punta, senza che i clienti o il personale si accorgessero della presenza dei malintenzionati. Le forze dell’ordine sono state subito chiamate per le indagini.

Un furto che ha dell’incredibile, quello messo a segno sabato sera al ristorante Rinaldi. Il locale "era strapieno", ma questo non ha fermato i ladri, che sono riusciti a infilarsi nella dispensa (al piano interrato del ristorante) e a rubare attrezzature e carni per un valore di oltre 20mila euro. "Ancora non riusciamo a capacitarci come ci siano riusciti", allarga le braccia Roberto Rinaldi, che gestisce lo storico locale sulla collina di San Paolo insieme ai famigliari. È lui stesso a raccontare il ‘colpo grosso’ messo a segno dai ladri. "Il furto è avvenuto tra le 23 e l’una, per quello che siamo riusciti a ricostruire finora. Le nostre telecamere hanno prima ripreso un giovane, ben vestito, mentre entrava nella dispensa, e poi un altro che portava via il macchinario che lucida le stoviglie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo grosso al ristorante Rinaldi: "Ladri a cena nel locale strapieno: rubata merce per oltre 20mila euro"

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