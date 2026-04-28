Dai miti anni ' 50 ai colossi moderni | in centro storico arrivano le auto americane

Domenica 3 maggio, a partire dalle 10, le piazze del centro storico di Ferrara ospiteranno nuovamente una manifestazione dedicata alle auto americane, arrivata alla sua terza edizione. Durante l’evento, le strade cittadine si trasformeranno in un percorso espositivo per i veicoli di produzione statunitense, che saranno protagonisti di una sfilata di auto classiche e moderne. La manifestazione coinvolge appassionati e collezionisti provenienti da diverse zone.

Le auto americane tornano – per il terzo anno – a ‘sfrecciare’ nel centro storico di Ferrara. Dalle 10, domenica 3 maggio, le piazze della città diventeranno una sorta di passerella naturale per la ‘sfilata’ dei bolidi motoristici a stelle e strisce. Le stesse vetture, una volta giunte in centro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Due colossi dell'energia da 50 tonnellate arrivano nella notte a RoianoSono stati trasportati nella notte lungo le strette vie di Roiano due giganteschi trasformatori da 50 tonnellate, destinati alla cabina primaria sita... Auto si ribalta in centro storico, una persona estratta dai Vigili del FuocoUn singolare incidente stradale è avvenuto intorno alle 21:20 di ieri, domenica 26 aprile, in largo San Francesco. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Classe 125, una cilindrata che accende la passione: un week-end da sogno alla scoperta del mito; Creme solari: come applicarle, i falsi miti e le migliori marche dopo i test – La classifica; Gubbio, successo per il XXV Vespa Raduno Nazionale: 400 partecipanti da tutta Italia; A Gubbio il XXV° Vespa Raduno Nazionale Trofeo Enzo Sannipoli. Storia iniziata nel 1959 con Giuseppe Fofi. ** 100 ANNI DI TERRORE COSMICO: TRA RITI E MITI, IN VIAGGIO VERSO ARKHAM ** Ecco la registrazione integrale del primo panel della giornata a casa Aschieri, in collaborazione con la Borgatta's Factory e moderata dalla nostra associata Caterina Agu - facebook.com facebook