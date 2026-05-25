A Carbonate, in provincia di Como, un incidente tra un’auto e una moto si è verificato poco dopo le 13.30 di oggi, 25 maggio. Nell’incidente, un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro o sulle condizioni di altri coinvolti.

Carbonate (Como) – Grave incidente a Carbonate, in provincia di Como, dove poco dopo le 13.30 di oggi lunedì 25 maggio un’auto e una moto si sono scontrate. Un ragazzo di 18 ann i, in sella alla motocicletta, è rimasto gravemente ferito mentre altri due giovani che viaggiavano sull’automobile, di 21 e 23 anni, sono rimasti feriti in maniera non grave. L’incidente si è verificato in via Louis Pasteur, all'altezza dell'incrocio con via Alessandro Volta dove, per cause in fase di accertamento, l'auto condotta dalla ragazza di 23 anni si è scontrata con la motocicletta. A seguito dell'impatto, il giovane motociclista è sta to scaraventato contro una cancellata, riportando una serie di traumi in diverse parti del corpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carbonate, incidente tra auto e moto: grave ragazzo di 18 anni

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