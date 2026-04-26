Nel centro storico di San Giorgio la Molara, cittadini segnalano da mesi problemi di degrado e presenza di randagi. Nonostante le numerose denunce, finora non sono stati adottati interventi concreti per affrontare la situazione. La situazione rimane invariata e le segnalazioni continuano a essere inviate senza risposte ufficiali o miglioramenti visibili.

Tempo di lettura: 2 minuti Una situazione di degrado e criticità persistenti nel centro storico, con segnalazioni che si susseguono da mesi senza riscontri concreti. È quanto denunciano diversi residenti del comune sannita, che parlano di condizioni ormai fuori controllo. Tra gli episodi più gravi resta quello della morte di un cane, avvenuta nell’ottobre 2025. A distanza di oltre sei mesi, siamo ad aprile 2026, ma sulle cause non è mai stata fornita alcuna chiarificazione ufficiale. Un caso che aveva sollevato preoccupazioni e interrogativi e che, ad oggi, resta senza risposte da parte degli enti competenti, tra cui Comune e ASL. Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha intensificato la comunicazione pubblica sulla lotta al randagismo e sulla tutela del territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ San Giorgio la Molara, tra randagi e degrado: cittadini denunciano

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