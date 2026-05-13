A San Marino ci sono veramente più auto che cittadini?

A San Marino, il numero di veicoli supera quello della popolazione residente. La piccola repubblica conta circa 34.000 abitanti, mentre i mezzi di trasporto iscritti sono oltre 50.000. In Italia, al contrario, il rapporto tra automezzi e cittadini è inferiore, con circa 39 milioni di veicoli registrati e una popolazione di circa 60 milioni di persone. La differenza tra i due paesi si manifesta chiaramente in questo confronto.

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