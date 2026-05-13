A San Marino ci sono veramente più auto che cittadini?
A San Marino, il numero di veicoli supera quello della popolazione residente. La piccola repubblica conta circa 34.000 abitanti, mentre i mezzi di trasporto iscritti sono oltre 50.000. In Italia, al contrario, il rapporto tra automezzi e cittadini è inferiore, con circa 39 milioni di veicoli registrati e una popolazione di circa 60 milioni di persone. La differenza tra i due paesi si manifesta chiaramente in questo confronto.
Più auto che persone. Non è utopia (o distopia), ma nell’antica Repubblica di San Marino è stata realtà per molti anni. Nel 2008 il parco auto sammarinese contava circa 1.149 auto ogni 1.000 abitanti, un dato che però nel tempo è calato sempre di più, segnando pian piano il tramonto del mito secondo il quale a San Marino ci sarebbero più auto che cittadini. A fine 2024 gli abitanti che risiedono o dimorano sul territorio della piccola repubblica erano 35.431, e le auto circolanti ammontavano a 34.731. Con un rapido giro di conti si ottiene che il tasso di motorizzazione degli autoveicoli a San Marino nel 2024 risultava di 980 auto ogni 1.000 abitanti.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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