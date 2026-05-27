Auto in sosta sui marciapiedi la denuncia di un residente

Notizia in breve

Un residente di via Gaetano Quagliariello a Salerno ha segnalato che diverse auto sono parcheggiate sui marciapiedi, occupando spazi pedonali e parti della strada. La denuncia riguarda la presenza di veicoli che invadono le aree riservate ai pedoni, creando disagi per i residenti e limitando la circolazione. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti senza ulteriori interventi o sanzioni finora.