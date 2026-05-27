Auto in sosta sui marciapiedi la denuncia di un residente
Un residente di via Gaetano Quagliariello a Salerno ha segnalato che diverse auto sono parcheggiate sui marciapiedi, occupando spazi pedonali e parti della strada. La denuncia riguarda la presenza di veicoli che invadono le aree riservate ai pedoni, creando disagi per i residenti e limitando la circolazione. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti senza ulteriori interventi o sanzioni finora.
Auto in sosta sui marciapiedi, a Salerno. La segnalazione arriva da un nostro lettore, che denuncia il disagio dei residenti di via Gaetano Quagliariello, “che, si ritrovano auto parcheggiate in qualsiasi punto, occupando marciapiedi e grosse porzioni di strada. I residenti rischiano di essere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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