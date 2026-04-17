Chiofalo punta al Campidoglio | ricarica auto sui marciapiedi?

Durante un confronto televisivo recente, il noto personaggio televisivo e influencer ha annunciato la sua intenzione di candidarsi al Campidoglio. La discussione ha preso una svolta inaspettata, con l’interessato che ha parlato di possibili progetti per la città, tra cui l’installazione di punti di ricarica per auto sui marciapiedi. La sua candidatura si inserisce in un quadro di attese e speculazioni politiche.

L’aspirazione politica di Francesco Chiofalo, noto volto della televisione e dei social media, ha preso una piega inaspettata durante un recente confronto televisivo con Francesca Fagnani. L’ex partecipante di programmi come Temptation Island, Uomini e Donne e Pupe e Secchioni ha manifestato il desiderio di candidarsi per la guida del Campoglio, proponendo soluzioni concrete per le criticità della Capitale. Proposte pratiche tra mobilità e gestione degli spazi urbani. Durante l’intervista concessa all’interno del programma Belve, l’influencer romano ha illustrato alcune delle idee che vorrebbe portare nell’amministrazione cittadina. Il principale è stato posto sulla risoluzione dei problemi legati alla viabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chiofalo punta al Campidoglio: ricarica auto sui marciapiedi? Notizie correlate Hong kong punta a vietare la vendita di auto a benzina entro il 2035 e collabora con l’agenzia energetica nazionale per nuove tecnologie di ricaricail governo di hong kong ha pubblicato un aggiornamento della roadmap per la diffusione dei veicoli elettrici, delineando traguardi chiave per il 2030... I 'Lunedì del sindaco' a Falconara tra nuove asfaltature, lavori sui marciapiedi e l'inaugurazione della tribuna al "Roccheggiani"FALCONARA MARITTIMA - Dall’avvio dei lavori di asfaltatura in via Alessandro Volta alla prossima sistemazione di via Rosselli, dalla manutenzione dei...