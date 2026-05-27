Auto in fiamme vicino al casello di Acquaviva delle Fonti | l' incendio sfiora un capannone di una cartiera
Un'auto ha preso fuoco nel pomeriggio di ieri vicino al casello autostradale di Acquaviva delle Fonti, intorno alle 16. L'incendio ha interessato anche un capannone di una cartiera nelle vicinanze, evitando di coinvolgere direttamente l'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.
Nel pomeriggio di ieri, martedì 26 maggio, intorno alle ore 16, un'autovettura è andata a fuoco nei pressi del casello autostradale di Acquaviva delle Fonti. Le fiamme si sono rapidamente estese alle sterpaglie presenti ai bordi della strada, avvicinandosi pericolosamente a un capannone. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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