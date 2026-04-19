Furgone in fiamme vicino al casello di Udine Sud

Nel tardo pomeriggio di ieri, un furgone ha preso fuoco sulla SS676 nei pressi del casello di Udine Sud dell'A23, poco dopo aver lasciato l'autostrada. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta e non ci sono state segnalazioni di feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento.

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile 2026, sulla SS676, nei pressi del casello di Udine Sud dell’A23, dove un furgone ha preso fuoco poco dopo l’uscita dall’autostrada.L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 18.30. Sul posto è intervenuta una.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Furgone in fiamme nei pressi del casello autostradale, arrivano i Vigili del fuoco Autostrada A12: furgone si schianta al casello di Rosignano. 4 feriti, uno è gravissimoROSIGNANO (LIVORNO) – Pauroso incidente stradale al casello autostradale di Cecina-Rosignano, lungo l’autostrada A12, in direzione Livorno. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Furgone in fiamme vicino al casello di Udine Sud; Incendio in tangenziale, furgone in fiamme vicino allo svincolo di Udine sud; Furgone a fuoco subito dopo l’uscita del casello di Udine Sud: illesi i due occupanti; Incendio divora un furgone in transito vicino al casello: il conducente riesce a uscire prima che le fiamme avvolgano l'abitacolo. Furgone improvvisamente in fiamme: paura vicino al casello di Udine SudPOZZUOLO DEL FRIULI – Incendio nel tardo pomeriggio di oggi, 18 aprile 2026, lungo la SS676, nei pressi del casello autostradale di Udine Sud dell’A23, dove un furgone è stato improvvisamente avvolto ... nordest24.it Incendio divora un furgone in transito vicino al casello: il conducente riesce a uscire prima che le fiamme avvolgano l'abitacoloPOZZUOLO DEL FRIULI (UDINE) - Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato 18 aprile lungo la Ss676, la direttrice che collega la tangenziale di Udine allo svincolo per l'autostrada ... ilgazzettino.it Furgone in fiamme sulla SS676 vicino a Udine Sud: intervento rapido dei soccorsi, nessun ferito. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com INCENDIO IN TANGENZIALE, FURGONE IN FIAMME VICINO ALLO SVINCOLO DI UDINE SUD Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/incendio-tangenziale-furgone-fiamme-udine-sud-1 facebook