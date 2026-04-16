Castel Volturno vasto incendio in un capannone vicino al Giolì | in fiamme barche e gommoni

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nella notte a Castel Volturno, in provincia di Caserta, all’interno di un capannone situato in via Siracusa, vicino al centro commerciale Giolì. Le fiamme hanno interessato anche alcune barche e gommoni conservati all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non risultano persone ferite.

Un violento incendio è divampato nella notte a Castel Volturno, in provincia di Caserta, all’interno di un capannone situato in via Siracusa, nei pressi del centro commerciale Giolì. Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, allertate dai cittadini. Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnati i vigili provenienti dai distaccamenti di Mondragone, Teano e Aversa. Al loro arrivo, il rogo aveva già interessato l’intera struttura, un deposito di circa 7mila metri quadrati, al cui interno erano custodite barche e gommoni di varie dimensioni. Le fiamme avevano già coinvolto una decina di imbarcazioni.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castel Volturno, vasto incendio in un capannone vicino al Giolì: in fiamme barche e gommoni Notizie correlate Incendio a Castel Volturno vicino al centro commerciale Giolì, distrutto deposito di barcheUn vasto incendio ha distrutto nella notte un deposito di barche a Castel Volturno (Caserta); sul posto i Vigili del Fuoco, operazioni di spegnimento... Vasto incendio a Fabro vicino all’autostrada: le fiamme avanzano, necessario l’intervento dell’elicotteroFabro (Terni), 24 marzo 2026 – Un vasto incendio si è sviluppato nella zona di Fabro (in provincia di Terni) in prossimità del km 437 dell'autostrada.