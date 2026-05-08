Ad aprile vola il marchio Fiat | vendite in forte crescita Impennata delle ricaricabili

Ad aprile, le vendite del marchio Fiat sono aumentate notevolmente, con una crescita a doppia cifra rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In particolare, si è registrata una forte impennata nelle immatricolazioni di veicoli ricaricabili, che hanno contribuito all’incremento complessivo. Il presidente dei concessionari auto di Confcommercio Padova ha commentato con entusiasmo i dati, sottolineando l’andamento positivo del settore nel mese appena concluso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

«Troppa grazia Sant’Antonio!». Si concede una battuta (“molto padovana”) Massimo Ghiraldo, presidente dei concessionari auto di Confcom Confcommercio Padova, nel commentare i dati sulle immatricolazioni del mese di aprile che registrano aumenti a doppia cifra sia rispetto all’aprile del 2025 (+11.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Vendite auto, prosegue la crescita: ad aprile +11,6%, bene le elettriche e le ibride Auto, salgono le vendite. Bene Stellantis (con Fiat). Nel trimestre boom delle cinesiStellantis in accelerazione sul mercato italiano dell’auto: il gruppo, in marzo, cresce infatti del 10,47%, per una quota salita in un anno al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mercato auto, aprile 2026 vola a +11,6% ma il futuro fa paura: stime tagliate, dazi Trump e fisco aziendale fermo al palo; Come stanno andando le vendite di Fiat 500 Hybrid?; Mercato auto Italia, aprile 2026 da record: +11,6% e quasi 157mila immatricolazioni; Auto più vendute ad aprile 2026: la sorpresa Leapmotor scuote la classifica. Ad aprile vola il marchio Fiat: vendite in forte crescita. Impennata delle ricaricabiliMassimo Ghiraldo, presidente dei concessionari auto di Confcom Confcommercio Padova ha commentato i dati sulle immatricolazioni che registrano aumenti a doppia cifra rispetto allo stesso mese del 2025 ... padovaoggi.it Come stanno andando le vendite di Fiat 500 Hybrid?La concorrenza tra segmento A e le utilitarie economiche è alta, Fiat 500 Hybrid ha bisogno di un cambio di passo per eguagliare i risultati del precedente modello ... auto.it Con una Fiat 500 hanno forzato la vetrina, sui 300 mila euro il bottino: due malviventi in fuga con più di 50 borse griffate. Un passante ne approfitta per rubarne una. x.com Le Meravigliose e Performanti Fiat X 1/9 della famiglia Patete by Scuderia GED Motorsport asd pronte per lo Slalom di Montechiaro d'Aqui (AL) - Slalom con validità di Coppa Italia di Zona 1 - facebook.com facebook