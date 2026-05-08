Ad aprile vola il marchio Fiat | vendite in forte crescita Impennata delle ricaricabili
Ad aprile, le vendite del marchio Fiat sono aumentate notevolmente, con una crescita a doppia cifra rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In particolare, si è registrata una forte impennata nelle immatricolazioni di veicoli ricaricabili, che hanno contribuito all’incremento complessivo. Il presidente dei concessionari auto di Confcommercio Padova ha commentato con entusiasmo i dati, sottolineando l’andamento positivo del settore nel mese appena concluso.
«Troppa grazia Sant’Antonio!». Si concede una battuta (“molto padovana”) Massimo Ghiraldo, presidente dei concessionari auto di Confcom Confcommercio Padova, nel commentare i dati sulle immatricolazioni del mese di aprile che registrano aumenti a doppia cifra sia rispetto all’aprile del 2025 (+11.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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