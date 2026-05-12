Duino auto carambola fuori strada | illesa la conducente

Da triesteprima.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 12 e 40, un'auto è uscita di strada a Duino, ribaltandosi e rimanendo capovolta. La vettura ha subito una carambola senza coinvolgimento di altri veicoli. La conducente è rimasta illesa e non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno messo in sicurezza l’area. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un attimo di disattenzione e, in pochi secondi, la fuoriuscita autonoma. Intorno alle 12 e 40 di oggi, 12 maggio, un'auto è carambolata fuori strada finendo ribaltata sottosopra. È successo a San Giovanni, nel territorio comunale di Duino, quando la giovane conducente si è resa conto che il.🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e carambola fuori strada

Leggi anche: Auto infilzata dal guard rail: miracolosamente illesa la conducente

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web