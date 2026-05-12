Duino auto carambola fuori strada | illesa la conducente
Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 12 e 40, un'auto è uscita di strada a Duino, ribaltandosi e rimanendo capovolta. La vettura ha subito una carambola senza coinvolgimento di altri veicoli. La conducente è rimasta illesa e non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno messo in sicurezza l’area. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.
Un attimo di disattenzione e, in pochi secondi, la fuoriuscita autonoma. Intorno alle 12 e 40 di oggi, 12 maggio, un'auto è carambolata fuori strada finendo ribaltata sottosopra. È successo a San Giovanni, nel territorio comunale di Duino, quando la giovane conducente si è resa conto che il.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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