Auto infilzata dal guard rail | miracolosamente illesa la conducente

Da padovaoggi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è rimasta illesa dopo che la sua auto si è infilzata nel guard rail in località Rustegana, a Camposampiero, nella notte di domenica 10 maggio. Al momento non ci sono ancora certezze sulle cause dell’incidente, che potrebbe essere stato provocato da un colpo di sonno o da una distrazione. La dinamica dell’incidente è oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

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Forse un colpo di sonno, o forse una distrazione. Al momento non è ancora chiaro cosa potrebbe aver causato l'incidente avvenuto questa notte, domenica 10 maggio, in località Rustegana, a Camposampiero.  Intorno alle 4, una donna ha perso il controllo della sua auto uscendo di strada dove il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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