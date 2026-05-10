Auto infilzata dal guard rail | miracolosamente illesa la conducente

Una donna è rimasta illesa dopo che la sua auto si è infilzata nel guard rail in località Rustegana, a Camposampiero, nella notte di domenica 10 maggio. Al momento non ci sono ancora certezze sulle cause dell’incidente, che potrebbe essere stato provocato da un colpo di sonno o da una distrazione. La dinamica dell’incidente è oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

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