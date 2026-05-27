Auto contro moto a Grignano conducente proiettata in aria | è a Cattinara

Notizia in breve

Un'auto e una moto si sono scontrate oggi alle 17.34 sulla strada Costiera sopra Grignano. Il conducente della moto è stato proiettato in aria ed è rimasto ferito. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Non ci sono altre persone coinvolte e non si segnalano altre ferite. La polizia è intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità.