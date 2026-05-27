Auto contro moto a Grignano conducente proiettata in aria | è a Cattinara

Da triesteprima.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'auto e una moto si sono scontrate oggi alle 17.34 sulla strada Costiera sopra Grignano. Il conducente della moto è stato proiettato in aria ed è rimasto ferito. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Non ci sono altre persone coinvolte e non si segnalano altre ferite. La polizia è intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Intorno alle 17.34 di oggi, 27 maggio, un centauro è rimasto ferito in un violento scontro con un'auto sulla strada Costiera, sopra Grignano. A fare le spese dello scontro è una donna del ‘93, proiettata in aria per diversi metri prima di riatterrare sull’asfalto. Ha riportato traumi alla testa e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Moto contro bus davanti a piazza Oberdan: centauro a Cattinara, traffico rallentatoOggi, intorno alle 13:30, davanti a piazza Oberdan, una moto e un bus sono entrati in collisione.

Tragico schianto in moto. Marito e moglie muoiono nello scontro con un’auto. Grave anche il conducenteUna giornata di Pasqua si è trasformata in una tragedia sulla strada provinciale della provincia spezzina.

Temi più discussi: Tragedia nel Roero, auto contro moto: due morti; Quartu, auto contro moto in via Brigata Sassari: grave una coppia di ragazzi; Caorle, con la moto si schianta contro un’auto: 48enne in gravi condizioni; Incidente moto contro auto, grave motociclista di 51 anni.

auto contro moto aScontro auto contro moto, grave 30enne al CTOL'incidente è avvenuto a mezzogiorno nel quartiere Crocetta. Il centauro è stato rianimato sul posto e portato in ospedale in codice rosso ... rainews.it

auto contro moto aIn moto contro un’auto a Capriolo: Kevin muore a 24 anniL’incidente alle 19 di martedì 26 maggio, nel Bresciano: Kevin Bonetti era di Palosco. Vani i soccorsi del 118. Davanti a lui, su un’altra moto, viaggiava un amico che ha sentito il botto. La provinci ... ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web