Auto contro moto a Grignano conducente proiettata in aria | è a Cattinara
Un'auto e una moto si sono scontrate oggi alle 17.34 sulla strada Costiera sopra Grignano. Il conducente della moto è stato proiettato in aria ed è rimasto ferito. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Non ci sono altre persone coinvolte e non si segnalano altre ferite. La polizia è intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità.
Intorno alle 17.34 di oggi, 27 maggio, un centauro è rimasto ferito in un violento scontro con un'auto sulla strada Costiera, sopra Grignano. A fare le spese dello scontro è una donna del ‘93, proiettata in aria per diversi metri prima di riatterrare sull’asfalto. Ha riportato traumi alla testa e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie e thread social correlati
Moto contro bus davanti a piazza Oberdan: centauro a Cattinara, traffico rallentatoOggi, intorno alle 13:30, davanti a piazza Oberdan, una moto e un bus sono entrati in collisione.
Tragico schianto in moto. Marito e moglie muoiono nello scontro con un’auto. Grave anche il conducenteUna giornata di Pasqua si è trasformata in una tragedia sulla strada provinciale della provincia spezzina.
Temi più discussi: Tragedia nel Roero, auto contro moto: due morti; Quartu, auto contro moto in via Brigata Sassari: grave una coppia di ragazzi; Caorle, con la moto si schianta contro un’auto: 48enne in gravi condizioni; Incidente moto contro auto, grave motociclista di 51 anni.
Moto contro auto a Saint-Vincent, gravemente ferito centauro 19enne. #aostasera #cronaca x.com
Analizzati oltre 500.000 assicurati. Bene le auto, meno le moto, in contro tendenza nonostante la diminuzione dei feriti gravi, fanno registrare maggiori decessi facebook
Scontro auto contro moto, grave 30enne al CTOL'incidente è avvenuto a mezzogiorno nel quartiere Crocetta. Il centauro è stato rianimato sul posto e portato in ospedale in codice rosso ... rainews.it
In moto contro un’auto a Capriolo: Kevin muore a 24 anniL’incidente alle 19 di martedì 26 maggio, nel Bresciano: Kevin Bonetti era di Palosco. Vani i soccorsi del 118. Davanti a lui, su un’altra moto, viaggiava un amico che ha sentito il botto. La provinci ... ecodibergamo.it
Il Governo eliminò le retizioni alle esportazioni di auto in Argentina reddit