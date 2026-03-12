Moto contro bus davanti a piazza Oberdan | centauro a Cattinara traffico rallentato

Oggi, intorno alle 13:30, davanti a piazza Oberdan, una moto e un bus sono entrati in collisione. L’incidente ha coinvolto un centauro che, dopo lo scontro, è rimasto ferito. Il traffico nella zona si è rallentato a causa dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e gestire la situazione.

Lo scontro – forse una mancata precedenza – è avvenuto intorno alle 13 e 30 di oggi, 11 marzo. L'uomo ha perso sangue ed è stato soccorso dal 118 A seguito di un violento scontro tra la moto che guidava e un bus, un centauro è rimasto ferito. È successo oggi, 11 marzo, intorno alle 13 e 30 davanti a piazza Oberdan. In base alla scena sembrerebbe che il conducente della moto non abbia dato la precedenza al bus, che usciva dalla piazza svoltando a sinistra su via Carducci. La dinamica, però, è ancora al vaglio. L'uomo ha perso sangue ed è stato portato a Cattinara dal 118; non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale sta gestendo il traffico; sulla scena anche personale della Trieste trasporti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

