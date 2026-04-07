Una giornata di Pasqua si è trasformata in una tragedia sulla strada provinciale della provincia spezzina. Un incidente ha coinvolto una coppia di coniugi a bordo di una moto, che ha perso la vita dopo lo scontro con un’auto. Nello stesso periodo, un altro sinistro ha provocato il ferimento grave del conducente dell’auto coinvolta. Quattro vittime in poche ore hanno segnato profondamente le giornate festive nella zona.

E’ stata una Pasqua tragica, quella che ha segnato le strade della provincia spezzina. Quattro vittime di incidenti a distanza di poche ore hanno funestato le due giornate che avrebbero dovuto essere di festa e serenità, da trascorrere in giro nella bellezze del nostro territorio. Come quello che avevano deciso di fare Daniele e Cinzia, arrivati dal Veneto. Stavano rientrando a casa e l’allegria del loro week end si è però spezzata sull’asfalto. Domenica pomeriggio intorno alle 18 sul ponte di collegamento sul fiume Magra tra Arcola e Sarzana hanno perso la vita marito e moglie originari di Oderzo (in provincia di Treviso) entrambi medici e molto conosciuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragico schianto in moto. Marito e moglie muoiono nello scontro con un’auto. Grave anche il conducente

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Marito e moglie in moto muoiono nel frontale con un’auto. Tragedia infinitaDrammatico incidente stradale nello Spezzino, dove una coppia di coniugi ha perso la vita in un violento scontro frontale tra la loro moto e un’auto.

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