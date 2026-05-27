Aurora Ramazzotti si prepara al matrimonio con Goffredo con le lentiggini finte

Aurora Ramazzotti si sta preparando al matrimonio con Goffredo Cerza, concentrandosi sul suo aspetto. Recentemente ha indossato delle lentiggini finte come parte del suo look. La cantante ha condiviso alcune immagini sui social durante le prove del trucco. Non sono stati divulgati dettagli sul luogo o sulla data dell’evento.

Aurora Ramazzotti si sta preparando al matrimonio con Goffredo Cerza e lo sta facendo prendendosi cura del suo beauty look. In quanti hanno notato le lentiggini fake che ha sfoggiato di recente?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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