L'invito al matrimonio di Aurora Ramazzotti è un Cioè anni '90 con adesivi e poster di lei e Goffredo

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno annunciato sui social di aver programmato il loro matrimonio per il 4 luglio. L'invito, condiviso online, richiama uno stile anni '90 con adesivi e poster di loro due. La coppia ha pubblicato direttamente l'invito, senza ulteriori dettagli sul luogo o altri aspetti dell'evento.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno il prossimo 4 luglio e sui social hanno appena condiviso l'invito al matrimonio. Niente partecipazioni classiche, hanno creato un Cioè anni '90 pieno di loro adesivi e poster.🔗 Leggi su Fanpage.it

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