Aumento dell’Irpef in Puglia Cas art 32 | Contestiamo ma non scenderemo in piazza

Notizia in breve

In Puglia, è stato deciso un aumento dell’Irpef, con il Consiglio regionale che ha approvato l’articolo 32. La stessa associazione, nata per difendere il diritto alla salute e combattere le liste d’attesa, ha dichiarato di contestare la misura ma senza intenzione di scendere in piazza. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e le organizzazioni che si battono per una sanità pubblica più accessibile.