Aumento dell’Irpef in Puglia Cas art 32 | Contestiamo ma non scenderemo in piazza
In Puglia, è stato deciso un aumento dell’Irpef, con il Consiglio regionale che ha approvato l’articolo 32. La stessa associazione, nata per difendere il diritto alla salute e combattere le liste d’attesa, ha dichiarato di contestare la misura ma senza intenzione di scendere in piazza. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e le organizzazioni che si battono per una sanità pubblica più accessibile.
La nostra associazione nasce dalla volontà dei cittadini con un obiettivo chiaro: garantire il diritto alla salute, il rispetto dei pazienti, l’abbattimento delle liste d’attesa e la tutela di una sanità pubblica realmente accessibile a tutti. Per questo motivo, già in tempi non sospetti, avevamo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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