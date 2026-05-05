In Puglia, si segnala un aumento dell'Irpef che coinvolge principalmente i contribuenti con redditi superiori ai 28mila euro e oltre i 50mila euro all'anno. Le simulazioni indicano che queste fasce di cittadini saranno quelle maggiormente interessate dall'incremento fiscale, che mira a coprire il deficit del settore sanitario regionale. La novità riguarda tutte le persone che rientrano in queste soglie di reddito, senza distinzione di altri criteri.

Ora non ci sono più dubbi. Saranno i cittadini pugliesi con i redditi sopra i 28mila euro all'anno e quelli che guadagnano oltre i 50mila, a pagare il conto del buco della sanità regionale. I primi due scaglioni di reddito, ossia quelli che arrivano ai 15mila e quelli che arrivano ai 28mila non saranno toccati se non marginalmente e solo se dovesse diventare indispensabile. A spiegare i contorni di una manovra ancora da definire nei dettagli, che dovrà portare a colmare un disavanzo da 350 milioni di euro, è stato l'assessore alla Sanità Donato Pentassuglia alla vigilia della trasferta al ministero dell’Economia e delle Finanze a Roma in programma domani: «Fino ai 28mila euro non toccheremo nessuno – ha detto – poi ci sarà una gradualità di intervento da valutare insieme ai tecnici del ministero.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - In Puglia aumento dell'Irpef in Puglia: le simulazioni e le fasce colpite

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