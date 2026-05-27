La Uiltrasporti AvBn ha richiesto all’Amministrazione Mastella un intervento urgente a causa dell’aumento delle temperature. La richiesta riguarda misure specifiche per tutelare i lavoratori del settore trasporti, esposti a condizioni climatiche elevate. La sigla sindacale chiede un'attenzione immediata per prevenire rischi legati al caldo e garantire condizioni di lavoro più sicure. La richiesta è stata presentata formalmente all’amministrazione locale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Uiltrasporti AvBn ha chiesto all’Amministrazione Mastella di confrontarsi al più presto con la Regione Campania al fine di sollecitare, se non immediatamente di un provvedimento di tutela dei lavoratori in considerazione delle elevate temperature previste nei prossimi giorni. È necessaria un’ordinanza, come già fatto nell’estate 2025, per tutelare i lavoratori durante le ore più calde che si prevedono in questi giorni e nei prossimi mesi. Il sindacato propone, qualora possibile, di anticipare gli orari di lavoro per evitare che i lavoratori siano esposti nelle ore più calde. Sono stati richiesti inoltre maggiori controlli sul funzionamento dei sistemi di climatizzazione dei mezzi pubblici, a tutela sia degli operatori sia dei passeggeri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aumento delle temperature, la Uiltrasporti chiede l’intervento di Mastella

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