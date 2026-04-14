Che tempo farà a Rimini | possibile pioggia fino a mercoledì poi la svolta e aumento delle temperature
A Rimini, le previsioni indicano che fino a mercoledì il tempo sarà caratterizzato da nuvole e alcune piogge, dovute a una circolazione depressionaria mediterranea presente nella regione. La giornata di oggi si presenterà nuvolosa, con possibili rovesci al mattino. Dopo questa fase, si prevede una svolta nelle condizioni meteorologiche e un aumento delle temperature.
Fino a mercoledì le condizioni atmosferiche sulla Provincia di Rimini rimarranno influenzate dalla presenza di una circolazione depressionaria mediterranea che determinerà una giornata nuvolosa, anche con qualche pioggia fino al mattino. In giornata i fenomeni si esauriranno e compariranno le.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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