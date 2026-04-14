Che tempo farà a Rimini | possibile pioggia fino a mercoledì poi la svolta e aumento delle temperature

A Rimini, le previsioni indicano che fino a mercoledì il tempo sarà caratterizzato da nuvole e alcune piogge, dovute a una circolazione depressionaria mediterranea presente nella regione. La giornata di oggi si presenterà nuvolosa, con possibili rovesci al mattino. Dopo questa fase, si prevede una svolta nelle condizioni meteorologiche e un aumento delle temperature.