Puglia caldo | superati i 30 gradi Si apre un periodo di aumento delle temperature

Da noinotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Puglia, le temperature hanno superato i 30 gradi, segnando l’inizio di un periodo di aumento termico. Le previsioni indicano che nei prossimi giorni le temperature continueranno a salire, raggiungendo livelli tipici dell’estate. La crescita dei valori termici si verifica alla fine di maggio, con un trend che dovrebbe proseguire nei giorni successivi. Non sono state segnalate piogge o eventi meteorologici estremi in questa fase.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le previsioni di questi giorni si riferiscono ad un periodo finale di maggio con incremento delle temperature fino a livelli estivi. Se in altre zone, del centro-nord, oggi si raggiungono anche i 32 gradi, in Puglia è comunque stata superata quota 30. A Cerignola, nel primo pomeriggio. In generale nella regione le temperature massime sono state a livelli fra i 25 e i 28 gradi. (immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile)     . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

puglia caldo superati i 30 gradi si apre un periodo di aumento delle temperature
© Noinotizie.it - Puglia, caldo: superati i 30 gradi Si apre un periodo di aumento delle temperature
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caldo in arrivo sul Comasco: temperature in aumento verso i 30 gradiNella settimana in corso, le previsioni indicano un aumento delle temperature nella provincia di Como, con valori che si avvicineranno ai 30 gradi.

Puglia: superati i 28 gradi CaldoOggi nella frazione di Loconia, frazione di Canosa di Puglia, la temperatura ha raggiunto i 28,1 gradi, leggermente inferiore ai 28,3 di ieri a...

puglia caldo superati iCaldo record, temperature come a fine luglio: ecco dove e quanto durerà. Le previsioni in PugliaDopo una prima metà di maggio all'insegna del freddo e delle improvvise precipitazioni, la seconda parte del mese ci sta riservando un ... msn.com

Utilizza la tua posizioneItalia ancora divisa in due tra temporali violenti e rischio grandine, e un caldo ancora estremo. Mercoledì però temperature in sensibile calo anche al Sud ... meteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web