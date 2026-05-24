Puglia caldo | superati i 30 gradi Si apre un periodo di aumento delle temperature

In Puglia, le temperature hanno superato i 30 gradi, segnando l’inizio di un periodo di aumento termico. Le previsioni indicano che nei prossimi giorni le temperature continueranno a salire, raggiungendo livelli tipici dell’estate. La crescita dei valori termici si verifica alla fine di maggio, con un trend che dovrebbe proseguire nei giorni successivi. Non sono state segnalate piogge o eventi meteorologici estremi in questa fase.

Le previsioni di questi giorni si riferiscono ad un periodo finale di maggio con incremento delle temperature fino a livelli estivi. Se in altre zone, del centro-nord, oggi si raggiungono anche i 32 gradi, in Puglia è comunque stata superata quota 30. A Cerignola, nel primo pomeriggio. In generale nella regione le temperature massime sono state a livelli fra i 25 e i 28 gradi. (immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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