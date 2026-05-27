L'avvocato Nello Pizza è stato ufficialmente insediato come nuovo sindaco di Avellino. La sua nomina è stata accolta con congratulazioni da parte di esponenti di Forza Italia, tra cui il rappresentante regionale. Il politico ha espresso soddisfazione per l'elezione e ha inviato auguri di buon lavoro al nuovo primo cittadino. La cerimonia di insediamento si è svolta senza ulteriori dettagli pubblicati.

Tempo di lettura: 4 minuti “All’avvocato Nello Pizza, neosindaco di Avellino, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Lo diciamo con la franchezza di chi ha proposto un’alternativa alla città, ma che oggi rispetta la volontà espressa nelle urne. Avellino ha un nuovo sindaco, eletto con un consenso ampio e netto, e questo è il momento di guardare avanti, con senso di responsabilità verso un Capoluogo che ha bisogno di essere governato bene. Forza Italia assumerà il ruolo di opposizione con la serietà che questo compito richiede: saremo vigili e propositivi e collaboreremo senza pregiudizi quando si tratterà di tutelare l’interesse della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auguri a Pizza e ai sindaci irpini di Forza Italia: D’Agostino soddisfatto

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