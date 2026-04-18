Convergenze al centro Anche Forza Italia guarda ai sindaci civici

Un fronte di sindaci civici si sta consolidando intorno a iniziative che puntano a creare una rete comune. L’obiettivo è ampliare il raggio di azione nel centro dello spettro politico e rafforzare una proposta amministrativa di tipo locale. Anche forze politiche tradizionalmente distanti stanno mostrando interesse verso questa mobilitazione, che si sviluppa a livello di sindaci e amministratori locali.

Una rete di sindaci civici per allargare il perimetro politico verso il centro e radicare, dal basso, una nuova proposta amministrativa. È questa la scommessa che prende forma oggi nella Capitale, nella sede del Parlamento europeo a Palazzo Venezia, con la prima Conferenza nazionale dei civici per l’Italia. Un appuntamento che, dietro la veste programmatica, rivela una precisa strategia: Antonio Tajani e Forza Italia puntano a costruire un ponte stabile con il civismo moderato, trasformandolo in un bacino politico capace di incidere anche sul piano nazionale. L’iniziativa, promossa tra gli altri dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla e da...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Convergenze al centro. Anche Forza Italia guarda ai sindaci civici Notizie correlate Benevento, Forza Italia: sostegno ai commercianti del centro storicoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. UniCredit guarda all’estero, ma i sindacati avvertono: “Italia resti al centro”L’apertura di UniCredit a possibili operazioni di crescita internazionale riaccende il dibattito sul futuro del gruppo e sul bilanciamento tra... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Convergenze al centro. Anche Forza Italia guarda ai sindaci civici; Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera al posto di Barelli; Enrico Costa è il nuovo capogruppo FI alla Camera; Enrico Costa nuovo capogruppo di FI alla Camera. Barelli: 'Orgoglioso del lavoro fatto'. Convergenze al centro. Anche Forza Italia guarda ai sindaci civiciUna rete di sindaci civici per allargare il perimetro politico verso il centro e radicare, dal basso, una nuova proposta amministrativa. È questa la scommessa che prende forma oggi nella Capitale, ... quotidiano.net Forza Italia, Tajani incontra Marina e Pier Silvio Berlusconi | Temi: Costa alla Camera, Congresso, OcchiutoVertice Forza Italia oggi a Milano tra Marina, Pier Silvio Berlusconi, Tajani e Gianni Letta. Tutti i nodi sul tavolo, da Occhiuto al Congresso ... ilsussidiario.net In apertura della riunione del gruppo di Forza Italia, Barelli dopo i saluti e i ringraziamenti ha candidato Enrico Costa come suo successore. Al tavolo della presidenza oltre all'ex capogruppo, anche Michele Zuin https://shorturl.at/Y4tmP - facebook.com facebook