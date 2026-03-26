Stefania Craxi guida Forza Italia al Senato | gli auguri di D’Agostino

Da anteprima24.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo incarico al vertice del gruppo di Forza Italia al Senato vede Stefania Craxi alla guida. La nomina è stata annunciata nelle ultime ore e rappresenta un passaggio importante per il partito nel contesto delle recenti dinamiche politiche. L’elezione è avvenuta senza dichiarazioni ufficiali, mentre i colleghi parlamentari hanno espresso auguri e sostegno.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Stefania Craxi alla guida del gruppo di Forza Italia al Senato è una scelta che unisce esperienza, autorevolezza e visione. Una donna che ha costruito il suo percorso politico con pazienza e coerenza, diventando nel tempo una delle voci più riconosciute e ascoltate della nostra coalizione, in particolare sui grandi temi della politica estera. A lei rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà guidare il gruppo al Senato con la stessa determinazione con cui ha sempre affrontato le sfide più complesse. ” Lo dichiara Angelo Antonio D’Agostino, r esponsabile nazionale del Dipartimento Innovazione e Sviluppo di Forza Italia e Segretario provinciale di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

stefania craxi guida forza italia al senato gli auguri di d8217agostino
© Anteprima24.it - Stefania Craxi guida Forza Italia al Senato: gli auguri di D’Agostino

Articoli correlati

Leggi anche: Stefania Craxi nuova capogruppo di Forza Italia al Senato

Leggi anche: Forza Italia, dopo Gasparri c'è Stefania Craxi: è la nuova capogruppo al Senato

Contenuti utili per approfondire Stefania Craxi

Temi più discussi: Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Forza Italia cambia al Senato, Craxi frena: Scelta già fatta, non c’entra il referendum; Marina Berlusconi per apertura classe dirigente Fi, stima per Stefania Craxi; Gasparri si dimette da capogruppo Fi dopo la contestazione interna: ora Stefania Craxi.

stefania craxi stefania craxi guida forzaSenato, tocca a Stefania Craxi sostituire Maurizio Gasparri: è lei la nuova capogruppo di Forza ItaliaFiglia dello storico leader del Partito socialista italiano, Bettino Craxi, la senatrice sostituisce Gasparri col benestare della famiglia Berlusconi ... ilsecoloxix.it

stefania craxi stefania craxi guida forzaStefania Craxi è capogruppo di Forza Italia al Senato, una storia politica al fianco dei BerlusconiEletta per acclamazione a quanto si apprende da fonti parlamentari al termine dell'assemblea del gruppo che si è svolta a Palazzo Madama. Succede in questo ruolo a Maurizio Gasparri ... rainews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.