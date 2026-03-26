Stefania Craxi guida Forza Italia al Senato | gli auguri di D’Agostino

Un nuovo incarico al vertice del gruppo di Forza Italia al Senato vede Stefania Craxi alla guida. La nomina è stata annunciata nelle ultime ore e rappresenta un passaggio importante per il partito nel contesto delle recenti dinamiche politiche. L’elezione è avvenuta senza dichiarazioni ufficiali, mentre i colleghi parlamentari hanno espresso auguri e sostegno.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Stefania Craxi alla guida del gruppo di Forza Italia al Senato è una scelta che unisce esperienza, autorevolezza e visione. Una donna che ha costruito il suo percorso politico con pazienza e coerenza, diventando nel tempo una delle voci più riconosciute e ascoltate della nostra coalizione, in particolare sui grandi temi della politica estera. A lei rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà guidare il gruppo al Senato con la stessa determinazione con cui ha sempre affrontato le sfide più complesse. ” Lo dichiara Angelo Antonio D’Agostino, r esponsabile nazionale del Dipartimento Innovazione e Sviluppo di Forza Italia e Segretario provinciale di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stefania Craxi guida Forza Italia al Senato: gli auguri di D’Agostino Articoli correlati Leggi anche: Stefania Craxi nuova capogruppo di Forza Italia al Senato Leggi anche: Forza Italia, dopo Gasparri c'è Stefania Craxi: è la nuova capogruppo al Senato Contenuti utili per approfondire Stefania Craxi Temi più discussi: Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Forza Italia cambia al Senato, Craxi frena: Scelta già fatta, non c’entra il referendum; Marina Berlusconi per apertura classe dirigente Fi, stima per Stefania Craxi; Gasparri si dimette da capogruppo Fi dopo la contestazione interna: ora Stefania Craxi. Senato, tocca a Stefania Craxi sostituire Maurizio Gasparri: è lei la nuova capogruppo di Forza ItaliaFiglia dello storico leader del Partito socialista italiano, Bettino Craxi, la senatrice sostituisce Gasparri col benestare della famiglia Berlusconi ... ilsecoloxix.it Stefania Craxi è capogruppo di Forza Italia al Senato, una storia politica al fianco dei BerlusconiEletta per acclamazione a quanto si apprende da fonti parlamentari al termine dell'assemblea del gruppo che si è svolta a Palazzo Madama. Succede in questo ruolo a Maurizio Gasparri ... rainews.it Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato, Marina Berlusconi: «Grande stima di Stefania Craxi, sì ad apertura della classe dirigente» - facebook.com facebook Gasparri si dimette, Stefania Craxi nuova capogruppo FI al Senato x.com