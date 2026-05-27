Auditorium foresteria spogliatoi Cosa può succedere con l’ex Fermi di San Sisto

Notizia in breve

L’ex Istituto Fermi di Perugia sarà messo nuovamente all’asta il 27 maggio, con un prezzo di partenza di 5,4 milioni di euro, rispetto ai 7 milioni dell’anno scorso. La riduzione di quasi due milioni di euro riguarda l’intero complesso, che comprende auditorium, foresteria e spogliatoi. La vendita si svolgerà attraverso un incanto pubblico, dopo che il bene è rimasto invenduto nelle precedenti aste.