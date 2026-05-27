Auditorium foresteria spogliatoi Cosa può succedere con l’ex Fermi di San Sisto
L’ex Istituto Fermi di Perugia sarà messo nuovamente all’asta il 27 maggio, con un prezzo di partenza di 5,4 milioni di euro, rispetto ai 7 milioni dell’anno scorso. La riduzione di quasi due milioni di euro riguarda l’intero complesso, che comprende auditorium, foresteria e spogliatoi. La vendita si svolgerà attraverso un incanto pubblico, dopo che il bene è rimasto invenduto nelle precedenti aste.
Ex Istituto Fermi di Perugia, si chiude un’era. Il complesso torna all’asta con una riduzione sul prezzo di quasi due milioni di euro: dai 7 dell’anno scorso si passa ai 5,4 milioni di euro dell’incanto del 27 maggio prossimo.Quello che una volta era un polo d’eccellenza per la formazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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