Romelu Lukaku è previsto rientrare a Castel Volturno domani, secondo quanto riportato da un quotidiano locale. Il giocatore tornerà nel centro sportivo della squadra, dove si sta svolgendo la preparazione estiva. Tuttavia, il rapporto con l’allenatore rimane teso, e un confronto tra i due potrebbe essere imminente. La situazione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni tra l’attaccante e lo staff tecnico.

Romelu Lukaku è pronto a rientrare a Castel Volturno domani, come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, ma il clima con Antonio Conte è gelido. L’attaccante belga deve chiarire l’assenza e il mancato incontro con il tecnico. Lukaku torna a Napoli, ma deciderà Conte se reintegrarlo. Il rapporto tra Lukaku e Conte, un tempo solido, si è incrinato profondamente. L’assenza prolungata del belga e il mancato confronto diretto hanno creato una tensione che il rientro a Napoli non cancellerà automaticamente. Il tecnico attende un confronto concreto col calciatore, dopo il mancato saluto nella sua ultima tappa a Castel Volturno. Lukaku e Conte, il confronto atteso al Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Svolta Lukaku, rientro a Napoli e confronto con Conte: cosa può succedere

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