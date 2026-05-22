Sara pendolare da Savona | Vivevo a Milano ma è troppo cara Preferisco viaggiare che lavorare per sopravvivere
Sara, pendolare proveniente da Savona, racconta di aver lasciato Milano a causa dei costi elevati e di preferire viaggiare ogni giorno piuttosto che affrontare le spese di vivere in città. Da tre anni si sposta tra la sua città e il capoluogo lombardo, scegliendo questa soluzione per motivi economici. La sua testimonianza si inserisce in un fenomeno crescente, con sempre più persone che optano per il pendolarismo per lavorare a Milano senza risiedervi.
Sempre più persone scelgono di essere pendolari per lavorare a Milano senza viverci. A Fanpage.it la storia di Sara (nome di fantasia) che da tre anni viaggia tra Savona e il capoluogo lombardo per sfuggire al caro vita sempre più elevato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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