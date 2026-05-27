Sono stati segnalati atti vandalici ripetuti nel paese, con il sindaco che ha dichiarato di aver superato il limite e di voler procedere per vie legali. Le azioni vandaliche sono passate a gesti considerati gravissimi e potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica. La situazione ha portato all’intervento delle autorità che intendono adottare misure legali contro gli autori.

Dalle bravate ai gesti considerati ormai "gravissimi" e potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica. A Seggiano esplode la protesta dell’amministrazione comunale contro i ripetuti atti vandalici che nelle ultime settimane stanno colpendo il paese. Il Comune ha scelto di affidare ai propri canali social un duro messaggio rivolto ai responsabili degli episodi che si stanno susseguendo sul territorio. Una presa di posizione netta, che fotografa un clima di crescente esasperazione da parte degli amministratori e di molti cittadini. Secondo quanto riportato dall’amministrazione, tutto sarebbe iniziato con episodi apparentemente marginali, definiti inizialmente come semplici "goliardate": vasi di fiori spostati, piccoli dispetti e danneggiamenti di lieve entità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atti vandalici in paese. Il sindaco: "Limite superato. Ora agiremo per vie legali"

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