Gli organizzatori della partita di beneficenza dedicata a Giacomo Bongiorni si sono detti inorriditi da chi sta tentando di sfruttare l’evento per scopi economici. A Massa, il 27 aprile 2026, è stato annunciato che prenderanno provvedimenti legali contro chi ha promosso una falsa iniziativa, mentre continuano a indagini per l’omicidio di Bongiorni. La vicenda sta attirando l’attenzione sulla manipolazione dei ricordi e sulle pratiche fraudolente legate alla memoria della vittima.

Massa, 27 aprile 2026 – Si dice inorridito da chi sta cercando di speculare sulla memoria di Giacomo Bongiorni per fare soldi. Massimo Santucci dell’associazione europea vittime di violenza, il vero organizzatore della partita di beneficenza in ricordo di Bongiorni, in programma il 16 maggio alle colline Massesi, ha saputo la notizia del tentativo di truffa, messa in atto da una persona che si sarebbe aggirata tra i residenti del Mirteto chiedendo soldi per un fantomatico evento sportivo, nella prima mattinata di ieri, mentre stava tornando a casa, a Basilea, in Svizzera. "Ci dissociamo da iniziative non autorizzate”. L’associazione europea vittime di violenza ha subito messo le cose in chiaro: “Ci dissociamo – scrive Massimo Santucci – da iniziative non autorizzate e ribadiamo la trasparenza delle nostre attività.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio Bongiorni, falsa partita di beneficenza. Inorriditi i veri organizzatori: “Agiremo per vie legali”

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