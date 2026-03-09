Montemesola atti vandalici al campo da tennis di Largo Osanna | Il sindaco presenta denuncia

A Montemesola, il sindaco ha presentato denuncia ai Carabinieri per atti vandalici avvenuti nel campo da tennis di Largo Osanna, interessato da diversi episodi negli ultimi giorni. La situazione ha portato alla querela, dopo che le strutture sportive sono state danneggiate ripetutamente. Nessun dettaglio sulle eventuali cause o sui responsabili è stato reso noto.

Tarantini Time Quotidiano Atti vandalici nelle strutture sportive di Largo Osanna a Montemesola. Il sindaco Ignazio Punzi ha presentato querela ai Carabinieri della locale stazione dopo una serie di episodi che nei giorni scorsi hanno interessato l'area del campo da tennis. Secondo quanto emerso, ignoti avrebbero acceso piccoli focolai utilizzando rami di pino, aghi secchi e pigne presenti sul posto. Per alimentare le fiamme sarebbero state anche divelte alcune tavole di legno dal parapetto della ringhiera che affaccia sul campo da tennis. Le bruciature avrebbero provocato danni alla rete di fondo in nylon verde che delimita il campo, con la formazione di alcuni fori nella struttura.