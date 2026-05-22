Durante l'ultima settimana, il festival di Cannes ha presentato una selezione di film europei di cinema d’autore, affiancati da alcune produzioni di azione dal forte impatto visivo, tra cui un lungometraggio con effetti CGI di mostri. Tra le proiezioni più discusse c’è stato un film intitolato “Victorian Psycho”, definito da alcuni come un horror particolarmente disturbante. La pellicola ha suscitato reazioni forti tra il pubblico e la giuria, attirando l’attenzione per i contenuti estremi e il tono inquietante.

Nel corso dell’ultima settimana, Cannes ha offerto una buona dose di cinema d’autore europeo e persino una spruzzata di folle azione live-action con mostri in CGI (come “ Hope “). Mentre il festival si avvicina alla sua conclusione, è il turno dell’horror sanguinoso di avere il suo momento. Ecco che, in questa gelida scia di sangue, si inserisce anche Victorian Psycho. Un film mostruoso e raccapricciante che non lascia di certo indenni pubblico e giuria. Il film conquista infatti una standing ovation di cinque minuti. Cosa sappiamo di questo orrifico lungometraggio? Nel mondo gotico di Victorian Psycho. Victorian Psycho, il thriller gotico... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes79: tutto ciò che sappiamo sul mostruoso horror ‘Victorian Psycho’ che ha sconvolto la giuria

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