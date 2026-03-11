Stai attento a ciò che desideri perché potresti ottenerlo

Il Tottenham ha subito la sua prima serie di sei sconfitte consecutive nella storia del club, un risultato inatteso che si è verificato durante la partita di ieri. Questo record negativo rappresenta un episodio inaspettato per la squadra, che fino a quel momento non aveva mai attraversato una serie così lunga di sconfitte. La partita ha fatto emergere questa novità nella storia recente del club.

Il dato più sorprendente che esce dalla partita di ieri è che il Tottenham non aveva mai perso sei partite di fila nella sua storia. Com’è possibile? Parliamo di una squadra che solo dall’inizio della stagione 202425 a oggi ha perso complessivamente 44 partite (avete letto bene: QUARANTAQUATTRO). È un record, quello delle sei partite perse consecutivamente, che è riuscito persino a smentire la celebre massima contenuta in In Bruges, secondo cui il Tottenham è come il purgatorio: «Non hai fatto proprio schifo ma non sei neanche stato un granché». Ieri, al Wanda Metropolitano, dopo una stagione drammatica su cui si sta allungando l’ombra della retrocessione, il Tottenham non solo ha fatto schifo, ma lo ha fatto in maniera talmente drammatica da superare il confine che lo divide dal comico. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

