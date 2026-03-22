A Palermo, cinque uomini sono arrivati con una Lancia Y10 nera rubata e, in pochi minuti, hanno messo a segno un raid armato nel deposito di Sicily by car in via San Lorenzo. Dopo aver aperto il fuoco su quattro veicoli parcheggiati all’interno, sono scappati a piedi mentre l’auto utilizzata per l’assalto è stata abbandonata. L’episodio è stato definito “vile” da un rappresentante delle forze dell’ordine.

Sono arrivati a bordo di una Lancia Y10 nera rubata, sono scesi e sono entrati all’interno del deposito di Sicily by car in via San Lorenzo - alle spalle di una storica rosticceria aperta fino a tarda notte - aprendo il fuoco contro quattro mezzi parcheggiati all’interno. Poi sono scappati uscendo dal cancello più piccolo e sono fuggiti a piedi abbandonando l’auto in strada. Il raid di avvertimento contro uno dei centri dell’azienda di Tommaso Dragotto è durato circa 5 minuti. Dalle immagini che i carabinieri hanno estrapolato dalle telecamere della zona si vede arrivare l’automobile. Dal mezzo scendono tre uomini incappucciati. In poco tempo sono all’interno del deposito e con due mitragliatrici puntano quattro auto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Palermo, l'avvertimento a Sicily by car: raid armato in 5 minuti. L'arrivo con l'auto rubata e la fuga a piedi. Tamajo: “Atto vile”

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