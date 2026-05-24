Uomo attaccato e ucciso da uno squalo in Australia | è il secondo caso in una settimana

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato ucciso da uno squalo mentre nuotava in una secca nel nord-est dell’Australia. Si tratta del secondo attacco mortale in una settimana nello stesso Paese, dopo un episodio simile verificatosi sabato scorso.

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Dopo l'attacco mortale di sabato scorso un altro uomo è stato ucciso da uno squalo in Australia mentre nuotava in una secca nel nord est del Paese. Inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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