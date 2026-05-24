Uomo attaccato e ucciso da uno squalo in Australia | è il secondo caso in una settimana

Dopo l'attacco mortale di sabato scorso un altro uomo è stato ucciso da uno squalo in Australia mentre nuotava in una secca nel nord est del Paese. Inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ucciso da uno squalo bianco in Australia, chi era Steven Mattaboni: divorato davanti agli amici

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Attaccato da squalo bianco durante la pesca subacquea, Steven Mattaboni ucciso davanti agli amici in AustraliaUn uomo di 38 anni è stato attaccato da uno squalo bianco mentre si trovava sott'acqua durante una battuta di pesca subacquea vicino a un'isola...

38enne viene attaccato e ucciso da uno squalo mentre pratica pesca subacquea, gli amici che erano con lui: “Una scena orribile”Un uomo di 38 anni è deceduto nelle acque dell’Australia Occidentale dopo essere stato attaccato da uno squalo durante un’immersione di pesca...

Temi più discussi: 38enne viene attaccato e ucciso da uno squalo mentre pratica pesca subacquea, gli amici che erano con lui: Una scena orribile; Australia, uomo muore attaccato da uno squalo al largo di Perth; Australia, squalo attacca e uccide un 38enne che stava pescando; Un uomo è stato ucciso da un'orsa con cuccioli in Bulgaria: l'attacco in un area montuosa vicino alla capitale Sofia.

Uomo attaccato e ucciso da uno squalo in Australia: è il secondo caso in una settimanaDopo l'attacco mortale di sabato scorso un altro uomo è stato ucciso da uno squalo in Australia mentre nuotava in una secca nel nord est del Paese ... fanpage.it

Uomo con un'ascia. Appartiene a un tizio il cui pianeta d'origine è stato attaccato reddit

Uomo ucciso da un’orsa in Bulgaria: il caso riaccende il dibattito sulla convivenza con gli animali selvaticiUomo ucciso da un’orsa in Bulgaria: quel che è successo riaccende il dibattito sulla convivenza con gli animali selvatici. meteo.it