Durante la quarta giornata della fase interprovinciale dei Campionati di società per la categoria Cadetti, gli atleti del Gruppo Sportivo Polizia Locale di Massa e della Virtus Lucca hanno migliorato le proprie prestazioni sulla pista di Lucca.

Le atlete massesi portacolori della Virtus Lucca e del Gruppo Sportivo Polizia Locale di Massa si sono nuovamente migliorate nella 4ª giornata della fase interprovinciale dei Campionati di società riservata alla categoria Cadettie. Al campo di atletica “Moreno Martini“ di Lucca le podiste dell’annata 2012 si sono rese autrici di ottime prestazioni in un contesto competitivo caratterizzato dalla partecipazione di un gruppo di province formato da Lucca, Pistoia, Pisa e Massa Carrara. I piazzamenti migliori li ha confezionati Gloria Massa nel settore velocità. Nello specifico la runner apuana è riuscita a conquistare il terzo gradino del podio nella gara degli 80 metri con il riscontro cronometrico di 10“80. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica, nei campionati di società riservati alle categorie cadetti. Ottime prestazioni per gli atleti del Gs Polizia Locale di Massa sulla pista di Lucca

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