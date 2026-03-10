Atletica Il Gs Polizia Massa protagonista a Siena Ottima prestazione di Valentina Menicacci

Valentina Menicacci, atleta del GS Polizia Locale Massa, ha partecipato alla 11ª edizione della Ultramarathon Terre di Siena. La gara si è svolta su tre percorsi distinti di 18, 32 e 50 chilometri. La competizione si è tenuta a Siena, attirando numerosi atleti provenienti da diverse regioni. Menicacci ha preso parte alla manifestazione con un’ottima performance.

Valentina Menicacci, atleta in forza al GS Polizia Locale Massa, si è fatta valere al parterre della 11ª edizione della Ultramarathon Terre di Siena, rinomata competizione che si è sviluppata su tre tipologie di percorsi differenti (18 km, 32 km e 50 km). La runner apuana ha partecipato alla gara competitiva sulla media distanza (32 km) classificandosi in 35ª posizione nella sua categoria, quella Veterane Femminile +55, ed al 112° nella graduatoria generale su un totale di circa 500 iscritte. La partenza della Ultramarathon Terre di Siena è avvenuta da Colle Val d’Elsa con arrivo fissato a Siena passando attraverso Monteriggioni. Il percorso, con altimetria di 450 metri, era caratterizzato da continui saliscendi tra strade bianche e asfalto lungo la via Francigena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica Il Gs Polizia Massa protagonista a Siena. Ottima prestazione di Valentina Menicacci Articoli correlati Atletica Nella White Marble Marathon. Il Gs Polizia di Massa raccoglie risultati di grande prestigioL’Asd Gs Polizia Locale di Massa si è distinta alla 9ª White Marble Marathon di Carrara con i suoi sette atleti (nella foto) che si sono divisi nelle... Cultraro è sempre attento . Ottima prestazione di PariginiCultraro 7: Sempre attento, salva il risultato nel primo tempo su una conclusione di Spavone e poi si ripete sul colpo di testa di Zuppel nella...