Alga Atletica Arezzo | positivo debutto ai Campionati di Società dei Cadetti

L’Alga Atletica Arezzo ha iniziato con risultati positivi ai Campionati di Società dei Cadetti, competizione regionale dedicata ai nati nel 2011 e 2012. La prima fase interprovinciale si è svolta a Campi Bisenzio, coinvolgendo atleti delle società di Arezzo, Firenze e Prato. La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani atleti provenienti da queste province, con le squadre che hanno gareggiato in diverse discipline.

Mattia Falciani del 2012, al primo anno in categoria, ha trionfato nel salto triplo con 12.73 metri. Buone prestazioni sono state siglate anche da Lisa Rossi, Gabriele Corbelli e Matteo Cartocci Positivo debutto per l’Alga Atletica Arezzo nei Campionati di Società dei Cadetti. La manifestazione regionale riservata ai nati nel biennio 2011-2012 ha preso il via con la prima fase interprovinciale che, a Campi Bisenzio, ha posto gli atleti delle società di Arezzo, Firenze e Prato a confronto tra velocità, salti e lanci.Il miglior risultato della società aretina è stato conseguito da Mattia Falciani del 2012 che, al primo anno in categoria, ha immediatamente centrato la vittoria nel salto triplo con 12. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Alga Atletica Arezzo: positivo debutto ai Campionati di Società dei Cadetti Articoli correlati Leggi anche: L’Alga Atletica Arezzo rompe il ghiaccio ai Meeting Nazionali di Ancona Atletica, al Palaindoor i campionati regionali cadettiAppuntamento con l’atletica giovanile al Palaindoor di Padova: il fine settimana di gare,sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, è interamente...