Fisica quantistica nasce a Napoli il Polo di ricerca e innovazione nazionale

Durante il World Quantum Day è stato annunciato la nascita del nuovo Polo di ricerca e innovazione nazionale dedicato alla fisica quantistica, con sede a Napoli. L’evento ha anche presentato alcune delle applicazioni più rilevanti nel settore medico, sottolineando come la tecnologia quantistica possa influenzare diversi campi. La cerimonia ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno illustrato le prospettive future di questa disciplina.

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