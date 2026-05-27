Honest Ahanor, che ha ottenuto la cittadinanza italiana a 18 anni, si appresta a fare il suo debutto con la squadra nazionale. La sua naturalizzazione è avvenuta tre mesi fa, e ora si prepara a indossare la maglia azzurra in una prossima competizione. Ahanor, nato all’estero, ha completato i requisiti necessari per rappresentare l’Italia e sta seguendo il percorso di integrazione nel gruppo. La sua presenza in nazionale è stata ufficializzata di recente.

Bergamo, 27 maggio 2026 – Solo tre mesi fa è diventato cittadino italiano con il compimento dei 18 anni. Due mesi fa ha esordito in maglia azzurra nell’under 21 contro la Svezia. E ora Honest Ahanor, bruciando le tappe, si prepara a esordire nella nazionale maggiore, a soli 18 anni e tre mesi e mezzo, essendo nato il 23 febbraio del 2018. Il terzino dell’Atalanta sta bruciando le tappe, in nerazzurro, dove ha vissuto una stagione ad alto livello, con 35 presenze complessive e 1900 minuti giocati, con 22 presenze in A e ben 9 in Champions, e adesso anche in azzurro. Per il difensore nato ad Aversa da famiglia nigeriana, ma cresciuto a Genova, sta per arrivare il giorno del debutto con la maglia della nazionale maggiore italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atalanta, Honest Ahanor si prepara a debuttare con l’Italia

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