Honest Ahanor inserito al 12° posto nella lista NXGN 2026 | quotazioni alle stelle e l’Atalanta brinda

Honest Ahanor si è posizionato al dodicesimo posto nella classifica NXGN 2026, che valuta i giovani talenti nel calcio. La notizia è stata comunicata dal club bergamasco, che ha accolto con soddisfazione questa menzione ufficiale. La classifica include i migliori prospetti emergenti a livello mondiale, attirando l’attenzione sui progressi del giocatore e sulla crescita del settore giovanile della squadra.

Bergamo, 30 marzo 2026 – Un altro attestato di stima a livello internazionale per il gioiello atalantino Honest Ahano. Il 18enne difensore nerazzurro è stato inserito al 12° posto nella NXGN 2026, ovvero la graduatoria stilata da Goal dei profili più promettenti fra gli Under 19 del calcio internazionale. Classifica dominata dai gioielli del Barcellona, con Yamal al primo posto e Cubarsi al terzo, in mezzo Estevao del Chelsea - e in cui figurano solo altri due italiani: il 18enne Francesco Camarda, milanista in prestito al Lecce (22°) e il bergamasco Samuel Inacio, 18enne attaccante del Borussia Dortmund (44°). Quotazioni in rialzo. Il 12°... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Honest Ahanor inserito al 12° posto nella lista NXGN 2026: quotazioni alle stelle e l’Atalanta brinda Articoli correlati Honest Ahanor inserito al 12° posto nella lista dei talenti NXGN 2026. L’Atalanta si conferma “cantera” docBergamo, 30 marzo 2026 – Un altro attestato di stima a livello internazionale per il gioiello atalantino Honest Ahano. Neymar inserito nella pre lista del Brasile! Il ct Ancelotti sarà presente alla prossima partita del Santos per visionarloMercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Calciomercato Napoli, grandi manovre per...