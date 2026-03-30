Honest Ahanor inserito al 12° posto nella lista dei talenti NXGN 2026 L’Atalanta si conferma cantera doc

Honest Ahanor, giovane calciatore dell’Atalanta, si trova al dodicesimo posto nella classifica dei talenti NXGN 2026. La società bergamasca conferma la propria reputazione come centro di formazione di giocatori promettenti. La classifica internazionale riconosce il valore di Ahanor, che si aggiunge alla serie di giovani promesse cresciute nel settore giovanile della squadra.

Bergamo, 30 marzo 2026 – Un altro attestato di stima a livello internazionale per il gioiello atalantino Honest Ahano. Il 18enne difensore nerazzurro è stato inserito al 12° posto nella NXGN 2026, ovvero la graduatoria stilata da Goal dei profili più promettenti fra gli Under 19 del calcio internazionale. Classifica dominata dai gioielli del Barcellona, con Yamal al primo posto e Cubarsi al terzo, in mezzo Estevao del Chelsea - e in cui figurano solo altri due italiani: il 18enne Francesco Camarda, milanista in prestito al Lecce (22°) e il bergamasco Samuel Inacio, 18enne attaccante del Borussia Dortmund (44°). Quotazioni in rialzo. Il 12°... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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