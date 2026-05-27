Assemblea sindacale del personale della polizia municipale

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il personale della polizia municipale si riunirà in assemblea il 27 maggio 2026. La riunione si svolgerà nel Comune di Arezzo e coinvolgerà gli agenti e i funzionari impegnati nei servizi di sicurezza urbana. La convocazione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, senza indicazioni su temi specifici o decisioni previste. La partecipazione è prevista per tutto il personale in servizio.

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Arezzo, 27 maggio 2026 – Il Comune di Arezzo annuncia l’Assemblea sindacale del  personale della polizia municipale. Gioved ì 28 maggi o in occasione dell’assemblea del personale indetta dall'organizzazione sindacale CSA - Regioni Autonomie Locali, gli uffici della Polizia Locale potranno essere chiusi nelle fasce orarie 11:00 - 13:00 e 14:00 - 16:00. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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