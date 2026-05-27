assemblea sindacale del personale della polizia municipale

Notizia in breve

Il personale della polizia municipale si riunirà in assemblea il 27 maggio 2026. La riunione si svolgerà nel Comune di Arezzo e coinvolgerà gli agenti e i funzionari impegnati nei servizi di sicurezza urbana. La convocazione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale, senza indicazioni su temi specifici o decisioni previste. La partecipazione è prevista per tutto il personale in servizio.