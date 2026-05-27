È stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione delle palestre scolastiche. Il documento riguarda la gestione e l’utilizzo degli spazi sportivi all’interno delle strutture scolastiche pubbliche. Il procedimento prevede le modalità di richiesta e assegnazione delle palestre, con scadenze e requisiti specifici. L’obiettivo è regolare l’utilizzo degli impianti da parte di associazioni e enti interessati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Settore Patrimonio e Provveditorato – Servizio Gestione degli Impianti Sportivi della Provincia di Caserta comunica che, in attuazione della Delibera di Consiglio Provinciale n° 23 del 08 maggio 2026, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione in uso temporaneo, in orario extrascolastico, delle palestre annesse agli Istituti Scolastici Provinciali per la Stagione Sportiva 20262027. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la cultura dei valori dello sport, l’attività ludico-motoria e l’attività agonistica sul territorio, valorizzando il patrimonio pubblico in sinergia con le istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Assegnazione delle palestre scolastiche, pubblicato l’avviso

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