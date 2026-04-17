Bergamo pubblicato l’avviso per l’assegnazione di 15 alloggi comunali nello stato di fatto

A Bergamo, è stato reso pubblico un avviso per l’assegnazione di 15 alloggi comunali che si trovano nello stato di fatto, con una finestra temporale che va dal 20 aprile alle 9 fino al 25 maggio alle 12. Le unità abitative non sono immediatamente disponibili a causa di problemi di manutenzione, ma le domande possono essere presentate entro il termine indicato.

Bergamo. A partire da lunedì 20 aprile alle 9 e fino a lunedì 25 maggio alle 12, sarà possibile fare domanda per l’assegnazione di 15 unità abitative nello stato di fatto non immediatamente assegnabili per carenze di manutenzione. Si tratta di immobili che necessitano di interventi di ristrutturazione il cui importo, compreso tra 1.500 euro e 15 mila euro, inizialmente sostenuto dall’assegnatario, viene poi decurtato dal canone di locazione, entro un periodo massimo pari a 48 mensilità. Per ciascuno dei 15 alloggi di proprietà del Comune di Bergamo sono indicati gli interventi necessari e i costi stimati per la loro realizzazione. “Come previsto, nel 2026 si apre un secondo avviso pubblico dedicato all’assegnazione di alloggi nello stato di fatto – afferma l’assessora delle Politiche della casa, Claudia Lenzini -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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