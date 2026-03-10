Rimborso rette scolastiche e spese per la mensa pubblicato l' avviso per i residenti dell’Ambito Distrettuale Sociale n 7 Vastese

È stato pubblicato un avviso rivolto ai residenti dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 7 Vastese, con l’obiettivo di raccogliere le richieste per i rimborsi delle rette scolastiche e delle spese per la mensa. Le famiglie interessate possono presentare le proprie istanze entro i termini stabiliti, seguendo le modalità indicate nell’avviso ufficiale. La procedura riguarda esclusivamente le domande relative ai servizi scolastici nel territorio.

Le domande di rimborso dovranno essere presentate secondo le modalità e nei termini indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vasto, allegando la documentazione richiesta Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di rimborsi destinati alle famiglie del comprensorio territoriale dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 7 Vastese, di cui il Comune di Vasto è ente capofila. Il contributo è rivolto ai nuclei familiari che hanno sostenuto spese per le rette e per il servizio di mensa scolastica dei propri figli. Le domande di rimborso dovranno essere presentate secondo le modalità e nei termini indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vasto, allegando la documentazione richiesta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

